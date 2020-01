Cachorro se desespera ao ver seu dono ir preso, em Umuarama

A reação de um cachorro chamou atenção ontem (4), em Umuarama. Ao ver seu dono, um morador de rua, ir preso, o cão se desesperou e seguiu a viatura da PM até se perder na cidade.







O morador de rua foi preso pela Polícia Militar depois de ser acusado de destruir luminárias públicas da Praça Santos Dumont, na madrugada de ontem (4), em Umuarama. Um servidor municipal flagrou o momento de fúria do homem e tentou intervir ao ver a cena, mas sofreu violência verbal do agressor.

Outras pessoas que estavam no local também foram alvos de insultos do suspeito. Com a chegada dos policiais militares, o homem ficou bastante alterado e resistiu a prisão.

O homem afirmou que estava irritado, pois teve a bolsa roubada. Ele disse que era natural do Mato Grosso do Sul, mas não soube repassar outras informações de identificação. O homem deve responder pelo crime de dano ao patrimônio público.

Com informações do Umuarama News.