Resgate em queda de edifício no Camboja é encerrado com 36 mortes

As autoridades do Camboja encerraram neste domingo (5) a operação de resgate nos escombros de um edifício que ruiu na última sexta-feira (3), no sudeste do país, deixando 36 mortos.

O prédio de sete andares caiu na tarde de sexta-feira (3) na cidade de Kep, uma popular cidade balneária costeira localizada cerca de 150 km ao sul de Phnom Penh, prendendo dezenas de pessoas sob as ruínas.

O primeiro-ministro Hun Sen, que foi até o local para supervisionar os esforços de resgate, afirmou em sua página no Facebook que outras 23 pessoas foram resgatadas vivas no final de uma operação que durou 43 horas.

O premiê, que também utilizou a rede social para divulgar imagens suas prestando assistência aos sobreviventes e visitando os feridos no hospital, anunciou a doação de US$ 50 mil para as famílias de cada um dos mortos, com um adicional de US$ 2,5 para cobrir os custos do funeral, e US$ 10 mil para os feridos.