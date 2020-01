Ação rápida do Batalhão de Operações Aéreas da PM salva vítima de AVC no Litoral

A rápida mobilização da tripulação do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) na remoção de uma vítima de acidente vascular cerebral (AVC) foi decisiva para salvar a vida de uma mulher, de 77 anos, na manhã deste domingo (05), no Litoral paranaense. Em apenas quatro minutos a aeronave levou a vítima de Pontal do Paraná (Praia de Leste) até o Hospital Regional de Paranaguá.

A equipe de serviço do BPMOA foi acionada pela UPA, por se tratar de um grave quadro clínico, que necessitava de transferência urgente para o Hospital Regional. “Quando estávamos quase chegando para atender a ocorrência, fomos informados de que a paciente havia tido uma nova parada cardiorrespiratória, pousamos e, rapidamente, o médico da aeronave desceu e fez a estabilização da vítima para que ela pudesse ser levada ao hospital com tranquilidade”, contou o copiloto da aeronave, capitão Alexandre Creplive Zem.

Após a estabilização, a vítima foi embarcada no helicóptero e levada ao Hospital Regional de Paranaguá. O deslocamento, segundo o capitão Zem, levou aproximadamente quatro minutos, o que fez a diferença para que a mulher chegasse com vida na unidade hospitalar. “Se não tivéssemos chegado a tempo para fazer essa remoção ela poderia ter falecido”, disse.

Durante o Verão Maior 2019/2020, o BPMOA estabeleceu uma base na cidade de Matinhos, ao lado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Praia Grande, para dar suporte à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros em ocorrências graves, principalmente aquelas em que a agilidade do transporte aéreo pode ser decisivo para a sobrevivência.

Resgates no mar, em acidentes de trânsito e resgates em montanha são algumas das atividades desempenhadas pelos integrantes da unidade. “A localização da base facilita o deslocamento para qualquer área do Litoral do Paraná rapidamente”, afirmou o comandante da aeronave, major Adilar Marcelo de Lima.