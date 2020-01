Corpo de idoso que estava desaparecido é encontrado na beira de rio em Campo Largo 

O corpo do idoso Anoldo Gomes do Valle, de 81 anos, que estava desaparecido há doze dias, foi localizado no fim da manhã deste domingo (5). Moradores de uma chácara no bairro Botiatuva, zona rural de Campo Largo, região metropolitana de Curitiba, encontraram o corpo na beira de um rio da região.

O soldado Bomm, que é do Corpo de Bombeiros e mora em uma chácara em perto de onde o corpo foi localizado, contou que foi chamado por um vizinho após ele sentir um cheiro estranho. “Ele me disse que talvez seria um cadáver e, quando fui até lá, foi constatado que era. Aparentemente, o corpo rodou com a correnteza para cá”, descreveu à Banda B.

Informações Banda B