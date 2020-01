Criança de 9 meses é abandonada pela mãe em sorveteria no Paraná

Uma adolescente, de 17 anos, abandonou a própria filha nesta sexta-feira (3), em uma sorveteria localizada em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. De acordo com os funcionários que estavam no local, a mãe estava chorando bastante e informou que alguém viria buscar a filha, porém, ninguém apareceu. A Polícia Militar (PM) foi acionada, levou a criança até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e agora a pequena está com o Conselho Tutelar.

Junto com a criança, a mãe deixou os documentos da menina, roupas, fraldas e o endereço da avó da bebê. Depois de acionarem a PM e encerrarem as atividades no comércio, os funcionários da sorveteria foram até a residência, entretanto, relataram que os familiares pouco se importaram com a notícia.

De acordo com o Conselho Tutelar, o avô da criança teria ligado ontem (04), pedindo informações sobre a neta.

A mãe da criança ainda não foi localizada.

Com informações do portal R7.