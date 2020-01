MPPR tem inscrições abertas para preenchimento de vagas de estágios em várias comarcas do estado

O Ministério Público do Paraná está com inscrições abertas para preenchimento de vagas de estágio em diversas comarcas do estado para alunos de graduação e pós-graduação, especialmente na área de Direito. Trata-se de uma ótima oportunidade para estudantes que desejam estagiar numa instituição do sistema de Justiça.

Segue relação de algumas das vagas com inscrições abertas. Para acessar o edital, basta clicar no link inserido nas datas de inscrição.

Pós-graduação em Direito

2ª Promotoria de Justiça de Crimes Dolosos Contra a Vida de Curitiba

Inscrições até 10 de janeiro

Graduação em Direito

Promotoria de Justiça de Teixeira Soares

Inscrições até 10 de janeiro

Graduação em Direito

2ª e 4ª Promotorias de Justiça de Crimes Dolosos Contra a Vida de Curitiba

Inscrições até 10 de janeiro

Graduação em Direito

2ª Promotoria de Justiça de Matelândia

Inscrições de 7 a 13 de janeiro

Graduação em Direito

2ª Promotoria de Justiça de Colombo

Inscrições até 15 de janeiro

Graduação em Arquitetura e Urbanismo

Caop de Proteção ao Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo, em Curitiba

Inscrições até 15 de janeiro

Pós-graduação em Direito

7ª Promotoria de Justiça de Guarapuava

Inscrições de 7 a 15 de janeiro

Pós-graduação em Direito

8ª Promotoria Criminal de Curitiba

Inscrições de 7 a 15 de janeiro

Graduação em Direito

4ª Promotoria de Justiça de Cianorte

Inscrições até 17 de janeiro

Graduação em Direito

Promotoria de Justiça de Paraíso do Norte

Inscrições de 7 a 17 de janeiro

Graduação em Direito

Gaeco de Maringá (12ª Promotoria de Justiça)

Inscrições de 7 a 20 de janeiro

Pós-graduação em Direito

2ª Promotoria de Justiça de Pinhão

Inscrições de 7 a 21 de janeiro

Pós-graduação em Direito

Promotoria de Justiça de Terra Boa

Inscrições de 7 a 29 de janeiro

Pós-graduação em Direito

2ª Promotoria de Justiça de Fazenda Rio Grande

Inscrições de 7 a 31 de janeiro

Pós-graduação em Direito

Promotorias de Justiça de Assis Chateaubriand

Inscrições até 7 de fevereiro

Graduação em Direito

Grupo Especializado na Proteção do Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa (Gepatria) do Litoral

Inscrições de 7/1 a 7/2

Graduação em Direito

Promotoria de Justiça das Fundações e Terceiro Setor de Curitiba

Inscrições de 7/1 a 7/2

Todos os editais de estágio são publicados no site do MPPR na internet.