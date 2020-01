Volks escolhe canção dos Beatles, Let it Be, para anunciar o fim do fusca; veja vídeo

Depois de 70 anos, a Volkswagen decidiu que não irá mais produzir o Fusca, um dos carros que mais marcaram a cultura pop em todo o mundo. No Brasil, ainda é bastante comum encontrar o carrinho circulando pelas ruas. Para marcar o fim de uma era, a Volkswagen resolveu dar um 'adeus' muito emocionante.

A empresa divulgou um vídeo animado chamado “The Last Mile” (em português, “a última milha”). No clipe, a Volks conta a história do Beetle ao som dos Beatles, com uma versão de “Let it Be” — vale lembrar que o carrinho aparece na capa de Abbey Road, disco icônico da banda.

A animação ainda tem a participação de nomes como Kevin Bacon, Andy Warhol e Andy Cohen e muito mais. Vale a pena conferir.

Por, Bem Paraná.