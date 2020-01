Noivo perde carteira com R$ 1,7 mil da lua de mel e tem dinheiro devolvido

Um noivo perdeu a carteira com R$ 1,7 mil e teve o dinheiro devolvido por um empresário, em Macapá. O dinheiro será investido na lua de mel do casal que irá viajar para o Peru.

Tudo começou por volta de 15h. O peruano Héctor Peña, de 22 anos, esperava a noiva Brenda Rocha, também de 22 anos, num cartório no Centro da capital. Ainda sem as alianças, ele decidiu comprá-las numa loja do comércio.



Foi de moto e ao chegar no estabelecimento percebeu que tinha perdido a carteira com todo o dinheiro que seria usado no pagamento das alianças, das passagens para lua de mel no Peru e em contas do casal.

Por sorte o empresário Edson Martini encontrou a carteira e a devolveu com toda a quantia. Ele fez um post no Facebook para localizar o dono da carteira.