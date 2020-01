Idoso morre após cair de barranco

O corpo de um homem de 70 anos foi encontrado em um buraco, no começo da manhã deste sábado (4), na rua Janaína Virginia Saldanha Machado, no bairro Jardim Novo Horizonte da Cachoeira, em Almirante Tamandaré, Região Metropolitana de Curitiba. Moradores da região acreditam que a vítima tenha caído dentro deste barranco ainda de madrugada, mas só foi encontrada horas depois. O idoso não apresentava sinais de agressão, o que fortalece a tese de que ele morreu devido a queda.

Segundo o soldado Hamilton, responsável pela ocorrência, o filho do aposentado contou que o homem morava sozinho no município. “Quando chegamos no local, que é de difícil acesso, nos deparamos com a população dizendo que o homem estaria no buraco há um certo tempo”, disse. “A vítima já apresentava rigidez cadavérica e não localizamos nenhum ferimento e sem sinais de agressão”, completou o soldado.

O pedreiro Marcos Barbosa Alves, de 43 anos, encontrou o corpo e lamentou ter presenciado a cena. “Uma pena. A prefeitura deveria tomar providências para que buracos como esses não existam mais. Uma criança também poderia se machucar feio aqui”, analisou.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Curitiba.