Homem morre de parada cardíaca após agredir irmão com chave de boca

Um homem de 34 anos morreu após um desentendimento familiar, na noite desta sexta-feira (04) em Ponta Grossa, na Vila Lina, nas proximidades da rotatória da rua Londrina. Edenilson Huçalo Rodrigues e seu irmão, Adiel Huçalo Rodrigues, de 22 anos, começaram a discutir e entraram em vias de fato. Apesar de Edenilson ferir seu irmão mais novo, foi ele que acabou morrendo em via pública, sem sinais de agressão, após ser amarrado para ser contido.

De acordo com familiares de Edenilson, ele fazia o uso de medicamentos controlados e tinha ingerido bebida alcoólica. Transtornado, por volta das 21h30, ele feriu o seu irmão mais novo com uma chave de boca. O Siate foi acionado. Diante desse fato, familiares e populares imobilizaram Edenilson e o amarraram, nas pernas e nos braços, para contê-lo. Ele ficou de bruços. Contudo, ele acabou sofrendo uma parada cardíaca e acabou morrendo em meio à via pública.

O Samu e o médico também foram acionados para a ocorrência, mas Edenilson já estava morto e a situação foi irreversível. A Polícia Militar foi acionada. Apesar de não apresentar nenhum sinal de violência, por estar amarrado e na rua, a Polícia Científica foi acionada, assim como o Instituto Médico Legal (IML). O laudo da morte, com as confirmações das causas da parada cardíaca, será emitido após a necrópsia.

O irmão de Edenilson, Adiel Rodrigues, foi levado para o Pronto Socorro Municipal, com ferimentos considerados 'moderados'.

(A Rede)