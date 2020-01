Londrina goleia São José-RS na estreia da Copinha

A equipe de juniores do Londrina Esporte Clube derrotou o São José-RS, na noite desta sexta-feira (03), por 4 a 1, no Estádio Municipal Breno Ribeiro do Val, em Osvaldo Cruz-SP, pela 1ª rodada do Grupo 1 da Copa São Paulo de Futebol Junior. O volante Luan e os atacantes Felipe Evangelista, Juan e Jefferson marcaram os gols do Alviceleste.

Na próxima segunda-feira (06), às 19h15, novamente em Osvaldo Cruz-SP, o Tubarão enfrenta a Ponte Preta, valendo a liderança do Grupo 1. O Tubarão tem três pontos na competição, mas está na segunda colocação, pelo saldo de gols.

(Com assessoria LEC)