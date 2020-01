Homem e mulher sofrem queimaduras graves ao fabricar sabão caseiro, no Paraná

Um casal ficou gravemente ferido depois de sofrer queimaduras ao fazer sabão caseiro, em São Jorge do Patrocínio, no noroeste do Paraná. A filha do casal também teve ferimentos nos braços e no rosto. O caso aconteceu na noite de quarta-feira (1º). O casal está internado em um hospital de Umuarama, também no noroeste do estado.

Segundo a enfermeira que atendeu as vítimas, o casal estava produzindo sabão e, ao acrescentar mais ingredientes no recipiente, houve uma reação e o fogo se alastrou atingindo as três pessoas. A mulher teve 54% do corpo queimado. Já o homem sofreu queimaduras em 34% do corpo.