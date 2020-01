Athletico acerta empréstimo do atacante Felipe Vizeu até dezembro de 2020

O atacante Felipe Vizeu, de 22 anos, é o novo reforço do Athletico. O clube ainda não confirma a negociação oficialmente, mas a Udinese, da Itália, através do seu site oficial, confirmou a vinda do jogador ao Furacão por empréstimo de uma temporada. Assim, o jogador deve se apresentar junto com o restante do elenco rubro-negro nesta segunda-feira (6), no CT do Caju, para dar início à pré-temporada.

Felipe Vizeu surgiu na base do América-MG, mas chegou muito novo ao Flamengo. Foi no time carioca que o jogador apareceu bem em 2016, quando teve sua primeira chance na equipe principal. Conseguiu ter uma boa sequência nos dois anos seguintes e foi negociado, então, com a Udinese.

Fez apenas cinco partidas pelo clube italiano e foi emprestado ao Grêmio. No ano passado, Felipe Vizeu disputou 26 partidas e marcou cinco gols pelo tricolor gaúcho. Agora, no Furacão, o jogador terá a chance de disputar mais uma edição da Libertadores e vai enfrentar o Flamengo, seu ex-clube, na disputa do título da Supercopa do Brasil, em fevereiro, em Brasília.

Felipe Vizeu é o segundo reforço contratado pelo Athletico para a temporada de 2020. Anteriormente, o clube já havia anunciado a chegada do meia Fernando Canesin, que estava atuando no futebol belga. A tendência é de que mais nomes sejam anunciados nos próximos dias.