Confira seu horóscopo para este sábado

Os capricornianos são injustamente associados à ambição material. Na verdade, o simples fato de aprender a viver no mundo já é um desafio para eles. Acreditam que nada pode ser tomado à força, muito menos a sorte, que não é nenhum substituto para o trabalho. Assim, desenvolvem uma determinação de ferro que aplicam com paciência infinita nos seus esforços de controlar sua realidade.

Quem nasceu hoje

Sua alegria encantará as pessoas à sua volta. É uma pessoa persistente, o que fará alcançar altos postos no setor profissional. Gosta da boa comida e tudo o que possa trazer comodidade. Valorizará a vida em família. Animado, competente e fiel.

Alerta

Os nativos de Áries ficam no alerta até às 13h16, e os astros aconselham rotina durante durar este período. Após esse horário e nos próximos dois dias e meio os cuidados serão dos taurinos. O diálogo será importante para manter a harmonia com as pessoas à sua volta.

Áries – Você ainda passa o período da manhã no alerta e não deve assumir compromissos profissionais nesse período. Não crie um clima de competição com as pessoas à sua volta. Á tarde tudo voltará ao normal. C. 677 M. 3192

Touro – Coloque em ordem os negócios mais importante no período da manhã, pois a partir das 13h16, você passará a receber a influência do alerta. Lembre-se que ficará nesta fase negativa durante o final de semana. C. 742 M. 6823

Gêmeos – O setor profissional recebe boas vibrações, o que deve abrir caminhos para o sucesso. Use e abuse da sua garra. No amor, sua estrela vai brilhar intensamente. Chances de ganhos em jogos e sorteios. C. 583 M. 1998

Câncer – O período é favorável para mudanças no trabalho. Pode contar com apoio da família e amigos. Astral envolvente com a pessoa amada. Realce seu charme, cuide de sua aparência. Final de semana positivo. C. 814 M. 4452

Leão – A fase é positiva para dar novo rumo ao trabalho. Negócios ligados à família estão favorecidos. O convívio com a pessoa amada promete ser estimulante. Pode aceitar convites para festas e reuniões. C. 359 M. 2605

Virgem – O caminho para o sucesso profissional está aberto. Pode programar compras e mudanças na decoração de sua casa. O final de semana será de alegrias junto da família. Cumplicidade com seu par amor. C. 935 M. 7240

Libra – Fase em que conseguirá solução das pendências profissionais e financeiras. Canalize energias para a vida familiar. Pode aceitar convites para reuniões de amigos. Tudo certo no amor. C. 061 M. 8737

Escorpião – A sua persistência no trabalho será recompensada. Positivo para associações. Favorável para acertos financeiros. Conte com a proteção da pessoa amada e família. Final de semana de alegrias. C. 108 M. 6574

Sagitário – Bem posicionado poderá iniciar negócios por conta própria. Positivo para acertar o setor financeiro. Excelente astral para sair com a pessoa amada. Cuide melhor da aparência. Viagens favorecidas. C. 720 M. 0316

Capricórnio – O sucesso profissional está cada vez mais próximo. Novas oportunidades devem render o que espera. Aceite convites para festas e reuniões de amigos. Amor com carinhos. C. 401 M. 9367

Aquário – Fase para acertos no setor profissional e pessoal. Procure resolver os problemas com calma. Passe o final de semana de bem com a vida ao lado do seu par afetivo. Saúde em alta. Viagens neutras. C. 253 M. 5881

Peixes – Os setores profissionais e pessoais começam a entrar nos eixos. Procure estar com as contas em dia. Programe o final de semana ao lado da pessoa amada e família. Organismo em ordem. C. 896 M. 1049