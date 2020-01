Mãe abandona bebê dentro de sorveteria e sai correndo

Uma mãe abandonou um bebê de 9 meses dentro de uma sorveteria, no final da tarde desta sexta-feira (3), na Avenida Santos Dumont, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. De acordo com testemunhas, o proprietário do estabelecimento teria percebido a ação e tentado chamar a mulher de volta, mas ela não respondeu e saiu correndo do local.

A soldado Ana Claudia, do 22ª Batalhão da Polícia Militar, conta que a criança estava dentro de um carrinho de bebê, junto de uma bolsa com fraldas, roupas e documentos. “Fomos acionados para esta situação, chegando no local encontramos a menina bem cuidada, com roupas e fraldas limpas. A mãe deixou também uma bolsa com roupas, fraldas e documentos. Não entendemos o que motivou a mãe a fazer isso”, disse ela.

O bebê foi levado pela polícia para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Alto Maracanã, onde foi submetida a exames para constatar o estado de saúde dela e possíveis abusos. “Levamos ela para a UPA para ver se não tinha nenhum sinal de abuso e como nada foi constatado ela foi entregue para o conselho tutelar”, relatou Claudia que disse ainda que a criança não chorou e aparentava estar tranquila durante toda a ocorrência.

A mãe seria menor de idade e agora o conselho tutelar deve entrar em contato com o pai ou com os avós para se responsabilizar pelo bebê.