Irmãs são presas após furtarem quase R$ 1 mil em carnes e bebida em supermercado

Duas irmãs, de 20 e 28 anos, foram presas após serem flagradas por câmeras de segurança furtando produtos do hipermercado BIG, na noite de sexta-feira (3), na rua Francisco Derosso, no bairro Xaxim, em Curitiba. Entre os itens levados pelas jovens estavam carnes, uma garrafa de uísque e um par de chinelos infantis.

A soldado Messa, do 13ª Batalhão da Polícia Militar (PM), explica que o estabelecimentos acionou a polícia e as mulheres foram detidas próximas do portão de saída do estacionamento. “Elas estavam quase conseguindo ir embora quando foram detidas antes de saírem do portão do estacionamento. A equipe identificou as duas e recuperou o material furtado”, disse Messa.

As irmãs esconderam os produtos, que somados chegam aproximadamente ao valor de R$ 1 mil, dentro de duas mochilas. “Elas vieram preparadas, pois esconderam tudo em duas mochilhas bem resistentes, então pelo jeito não foi a primeira vez que fizeram isso. E não tentaram justificar a ação em momento algum, ficaram quietas”, afirmou a PM.

A mais jovem teria uma filha de 2 anos, para quem daria de presente o chinelo furtado, de acordo com a soldado.

As duas jovens foram encaminhadas para a Central de Flagrantes.

(Banda B)