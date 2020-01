Jovem é preso após atear fogo na própria casa; ele afirma que foi acidente

Um jovem, de 22 anos, foi preso suspeito de ter provocado um incêndio que destruiu a casa onde ele próprio morava, na noite de sexta-feira (3), na rua Felipe dos Santos Freire, no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. Para a polícia, o suspeito disse que o incidente não foi proposital e que ele teria esquecido um cigarro aceso.

De acordo com o tenente Picolotto, do Corpo de Bombeiros, a casa atingida pelo fogo fica nos fundos de um terreno e foram necessárias duas viaturas de combate a incêndio para apagar as chamas. “Nós fomos acionados para atender a ocorrência e foram deslocadas duas viaturas de combate a incêndio. No local, constatamos nos fundos do terreno uma casa de alvenaria, de 40 metros quadrados aproximadamente, totalmente destruída e tomada pelas chamas”, contou o tenente.

Vizinhos teriam dito aos bombeiros que o incêndio foi provocado pelo proprietário da residência. “Após o combate do fogo, constatamos junto aos vizinhos que o próprio proprietário da casa teria ateado fogo. Não tivemos informação do motivo, mas a partir disso acionamos a Polícia Militar e o suspeito foi encaminhado para a delegacia”, relatou Picolotto.

Segundo informações colhidas pela polícia, o jovem seria usuário de drogas e já teria causado problemas na casa da frente, onde moram os pais. Para a reportagem, a mãe contou acreditar que o incêndio foi provocado de propósito e que irá pedir uma medida protetiva contra o filho por já ter sofrido ameaças e agressões do mesmo.

O jovem não tem passagens pela polícia e o incêndio não deixou nenhum ferido.