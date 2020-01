30 toneladas de lixo foram coletadas das praias na virada do ano

O volume de lixo coletado nas praias de Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná na noite da virada do ano foi 25% maior que na mesma data do ano passado. Ao todo, foram coletadas 30,5 toneladas de entulho deixadas na areia.

O serviço de limpeza das praias é feito diariamente em 48 quilômetros de areia por equipes contratadas pela Sanepar para trabalhar durante todo o período da operação Verão Maior. O material recolhido é transportado pelas prefeituras para aterros sanitários.

Entre os dias 20 de dezembro e 01 de janeiro, foram coletados 177.780 quilos, quase a mesma quantidade (97%) do mesmo período do ano anterior, quando o volume foi de 182.385 quilos. Com exceção do primeiro dia do ano, a média diária recolhida foi de 12.271 quilos de resíduos sólidos, pouco menos do que a média do mesmo período (20 a 31 de dezembro) do ano anterior, quando o volume foi de 13.183 quilos.

A Sanepar tem feito um trabalho de conscientização ambiental, com a distribuição de sacolinhas plásticas, para que os próprios banhistas recolham o lixo que produzem enquanto estão na praia. Além disso, a Sanepar distribuiu nos balneários 300 tambores para receber os resíduos gerados.

“É um trabalho constante, que busca conscientizar as pessoas para que cuidem do seu lixo, que façam o descarte adequado nos tambores e, assim, contribuam com a preservação do meio ambiente. Isso traz mais conforto para todos”, disse o coordenador de Resíduos Sólidos da Sanepar, Fabiano Ochmat.