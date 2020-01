Paraná tenta a contratação do zagueiro Thales, do Internacional

O Paraná Clube segue no mercado em busca de reforços para a temporada de 2020. O zagueiro Thales, que pertence ao Internacional e disputou a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Criciúma, está na mira do Tricolor e o acordo com o colorado gaúcho está alinhado. Resta saber como será feito o pagamento dos salários do jogador.

A diretoria paranista, por conta da crise financeira que o clube atravessa, está buscando reforçar seu grupo com jogadores que venham com seus salários pagos pelos seus clubes de origem. A indefinição no empréstimo do zagueiro Thales é justamente é isso, mas a negociação deve ser concretizada em breve.

Thales tem 26 anos, é natural de Porto Alegre e é cria da base do Internacional. Tem também passagens pelo Bahia, pelo Atlético-GO, pelo CSA, pelo Vitória e pelo Criciúma. Sem conseguir ter uma sequência no Inter, o jogador, pelo Tigre, disputou 14 partidas no ano passado e marcou um gol.

Outros nomes

O Paraná Clube está buscando outros nomes no mercado nos mesmos moldes da contratação do zagueiro Thales. O meia Dudu Feitoza, do Vasco, o atacante Gustavo Mosquito, do Corinthians, além do lateral-direito Paulinho, do Atlético Tubarão, também estão na mira do Tricolor.

(Banda B)