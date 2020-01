Celular superaquece e provoca incêndio em apartamento

Um incêndio atingiu dois apartamentos de um prédio residencial em Santos, no Litoral Sul de São Paulo, na manhã dessa quinta-feira (2). Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou com um celular que superaqueceu enquanto carregava na tomada. Ninguém ficou ferido.

Sem controle, as chamas se alastraram e tomaram conta dos apartamentos por volta das 9h50 da manhã, assustando moradores e pessoas que passavam pelo local. Com a chegada da polícia e dos bombeiros, o prédio, localizado na Avenida Marechal Floriano Peixoto, no bairro de Gonzaga, chegou a ser evacuado por medida de segurança.