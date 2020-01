Nicolas Cage passou Réveillon em bar pagando bebidas para desconhecidos

Nicolas Cage, 55, passou suas últimas horas de 2019 em um pequeno bar no Reino Unido chamado The Tramways, colocando em prática boas ações na véspera de Ano-Novo. Segundo informações do portal Fox News, o ator comemorou o fim de ano pagando uma rodada de bebidas alcoólicas para todos os que estavam no estabelecimento, incluindo pessoas que ele não conhecia.

Um usuário da rede social Reddit compartilhou uma foto do ator com fãs no bar na noite da virada. “Nicolas Cage passou o Ano-Novo em meu pequeno pub local, em Somerset, Reino Unido”, afirmou o internauta. “Ele comprou bebidas para todos.” “Aliás, ele já era uma lenda total, um cara legal, e agora é um membro”, acrescentou o fã, afirmando que o ator se tornou uma espécie de “cliente vip”, já que agora paga uma taxa anual para manter o estabelecimento.

Não se sabe quem acompanhava Cage na noite de Ano-Novo, mas o ator voltou a namorar recentemente Lisa Marie Presley, 51, filha de Elvis Presley (1935-1977). Ambos foram casados em 2002, mas a relação durou apenas 107 dias. Os dois vêm de relacionamentos conturbados. A filha de Elvis chegou a revelar que vivia à base de remédios e que engordou muito por conta da briga judicial pela custódia dos filhos com o ex-marido Michael Lockwood.

Já Cage é conhecido pelos relacionamentos rápidos. Antes da separação conturbada com a Alice Kim, ele havia tido um matrimônio com uma garçonete que durou quatro dias.

Com informações Banda B