Pai e filha são mortos por caçadores após serem confundidos com cervos 

Um homem e a filha foram mortos por caçadores após serem “confundidos” com cervos, na floresta no condado de Colleton, na Carolina do Sul, EUA. O fato aconteceu na tarde da última quarta-feira (1).

Kim Drawdy, de 30 anos, e Lauren, de 9, foram atingidos por disparos de fuzil e morreram na hora, conforme reportagem do “Post and Courier”. Os dois também costumavam caçar cervos na mesma área, contou o vizinho Johnny Powell.



“Nunca vou superar a dor de perder o Kim”, disse Benny Drawdy, meio-irmão do americano, à ABCNews4.

Agentes do Departamento de Recursos Naturais estão investigando o caso. Tudo indica mortes acidentais. Em 2019, a Carolina do Sul registrou 11 acidentes do mesmo tipo durante caçadas, com duas mortes.



(Portal Extra)