Três adultos e uma criança da mesma família morrem na BR-153, no Paraná

Quatro pessoas da mesma família morreram após acidente, no início da tarde desta sexta-feira (3), na BR-153, próximo ao município de Santo Antônio da Platina. Segundo informações colhidas com testemunhas, uma criança está entre as vítimas do grave acidente, que envolveu um Ford Fiesta e uma carreta, que colidiram frontalmente. Ainda não se sabe a causa do acidente.

O socorrista Joaquim Teixeira, que estava passando pelo local, conta que ele ficou chocado com a cena, devido ao estado do Fiesta após a batida. “É lastimável. Foi uma colisão frontal, em que provavelmente um dos veículos tentava uma ultrapassagem, mas não dá pra ter conclusões”, explicou. “O carro foi arremessado para fora da pista, aí as vítimas estavam todas em óbito no veículo e o motorista do caminhão parecia estar em estado de choque”, acrescentou Teixeira.

(Da Banda B)