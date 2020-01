Após ser destaque na Forbes, Luísa Sonza rebate críticas

Luísa Sonza foi citada em uma lista da edição brasileira da revista Forbes como uma das pessoais mais influentes do Brasil com menos de 30 anos. A cantora aproveitou a ocasião para fazer um post no Instagram rebatendo críticas que diz já ter ouvido e reafirmando seu mérito.

No texto, a artista diz que já foi chamada de tudo, mas que depois depois da fama começou a ser chamada de “mulher do fulano”, fazendo referência a seu marido, Winderson Nunes. Ela conta que muitas pessoas alegam que ela só faz sucesso por causa do esposo.

Luísa então diz que tudo o que conquistou foi com seu suor e dinheiro. “Hoje eu sou milionária e ganho tanto quanto meu marido. Tenho a carreira totalmente independente em outra área que não tem nada a ver com o trabalho do meu marido”, afirmou a cantora.

Winderson Nunes também não ficou quieto e aproveitou para mandar um recado à esposa, dizendo ter muito orgulho dela em um comentário do post, “você inspira”, ele escreveu. Outros famosos também deixaram um recado, como Tatá Werneck, que disse “Parabéns amor! Pela mulher que eh! Pelas conquistas! E por ainda ter menos de 30”.

Via, Claudia.