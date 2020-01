Netflix libera o trailer final da série Drácula; confira

A Netflix divulgou, na manhã desta sexta-feira (03) o trailer final da nova série Drácula. Dos mesmos criadores de Sherlock, a produção é uma parceria entre o canal britânico BBC e a plataforma de streaming e estreia neste sábado (04).

Mais uma adaptação do romance de Bram Stocker, a série traz Glaes Bang (A Garota na Teia da Aranha) no papel do famoso vampiro. Com três episódios, Drácula transforma a lenda do icônico vilão com novas histórias, que dissecam os crimes sangrentos do vampiro e revelam as suas maiores fraquezas.

A ideia inicial dos produtores é adaptar as histórias do vilão como foi feito em Lúcifer. Protagonizada por Tom Ellis, a série foi cancelada pela Fox e teve os direitos adquiridos pela Netflix, que produziu a quarta temporada e está desenvolvendo a quinta e última sequência de episódios.

Confira o trailer:

Via, Metrópoles.