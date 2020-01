Apesar do medo, brasileiros fazem memes sobre "terceira guerra mundial"

A possibilidade de ocorrer uma terceira guerra mundial foi levantada por internautas brasileiros na manhã desta sexta-feira, 3, após os Estados Unidos confirmarem que um bombardeio matou um general iraniano e o país do Oriente Médio prometer "forte vingança".

Embora haja sensação de medo, as pessoas começaram a fazer memes com o assunto e o termo "Terceira Guerra Mundial" chegou ao topo dos mais comentados no Twitter no Brasil.

Os brasileiros temem o conflito armado entre Estados Unidos e Irã porque o presidente Jair Bolsonaro sempre declarou apoio a Donald Trump. E pela história das duas grandes guerras anteriores, diversas nações se envolvem nas batalhas para defender seus interesses e de seus aliados.

Por conta disso, outras duas hashtags que ganharam destaque nesta manhã foram #BolsonaroFicaQuieto e #BolsonaroFicaCalado.

No Twitter, porém, internautas brincaram com a possibilidade de ocorrer uma grande guerra mundial, que seria a terceira da história da humanidade. Embora façam graça, existem também manifestações de medo, uma vez que conflitos armados em grande escala provocam destruição e mortes.

A atriz e apresentadora Maisa Silva, que está em viagem por Dubai, comentou o assunto de forma mais séria, falando do medo de viver uma guerra e pedindo para que as pessoas não brinquem com isso.

Mas a forma como cada um lida com a situação é diferente e fazer piada tende a deixar o tema menos preocupante - ou seria mesmo costume de brasileiro brincar, independente da situação? Um usuário do Twitter postou: "01 de janeiro: Vai ser o melhor ano, pode acreditar; 03 de Janeiro: Terceira Guerra Mundial".