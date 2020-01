Confira seu horóscopo para esta sexta-feira

A criança de Capricórnio muitas vezes aparenta ser mais egoísta que as outras crianças de sua idade. É teimosa e difícil de lidar, fingindo que não ouve quando é chamada, agindo como se não fosse com ela que se estivesse falando. Em geral é mais séria que as outras e age de maneira mais adulta que as demais. O problema é que os adultos se acostumam com essas atitudes sérias e passam a cobrar responsabilidades adultas demais para a idade.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa extremamente inteligente. Será um líder em sua comunidade. Está sempre ajudando os mais necessitados. A capacidade criativa é uma de suas maiores virtudes. Os exercícios regulares são aconselhados. Competente, carismático e inteligente.

Alerta

Áries – Você passa o dia no alerta, e deve ter cuidados redobrados nesse período negativo. Modere os gastos para não sair do orçamento. Adie novos negócios e assinatura de documentos. Evite ser no amor. C. 954 M. 5632

Touro – Momento positivo para iniciar mudanças no campo de trabalho. Entrada extra de dinheiro deve equilibrar as finanças. Valorize a companhia da pessoa amada. Pode tentar em jogos. Saúde excelente. C. 869 M. 3751

Gêmeos - O dia promete acertos no trabalho e vida pessoal. Favorável para assinaturas de documentos, viagens e parcerias. Não deixe faltar carinho e diálogo com a pessoa amada. Cuide melhor da saúde. C. 501 M. 8046

Câncer – Favorável para promover mudanças no trabalho. Entrada extra de dinheiro deve equilibrar o setor financeiro. Atração deve comandar a vida a dois. Pode tentar em jogos. Organismo em ordem. C. 283 M. 4817

Leão - Com disposição e boas idéias os negócios devem se desenvolver de maneira satisfatória. Pode sair para compras de uso pessoal ou doméstica. Saúde ótima. Amor com carinhos. Acredite mais na sua intuição. C. 012 M. 6194

Virgem – O dia é positivo para acertos no trabalho e vida pessoal. Atividades em grupos estão favorecidas. Pode pensar em compromisso sério na vida a dois. Favorável para tentar em jogos, sorteios e loteria. C. 337 M. 1568

Libra - O trabalho atravessa uma fase de equilíbrio. Use a abuse da capacidade criativa. Favorável para receber dinheiro atrasado. O desejo de estar ao lado da pessoa amada e família falará mais alto. Cuide da aparência. C. 106 M. 7425

Escorpião – Fase em que conseguirá apoio de todos à sua volta. Positivo para associações e parcerias. Clima agradável em família. Pode dar início a reformas de sua casa. Tudo azul na vida a dois. C. 529 M. 3370

Sagitário - Coloque em prática os planos de crescimento profissional. Entrada extra de dinheiro deve equilibrar as finanças. Momentos de carinho com a pessoa amada e família. Organismo em ordem. C. 720 M. 0985

Capricórnio – Os astros mandam energias para sua vida profissional. Pode sair para negociar, pedir empréstimo e acertar parcerias. Favorável para compra, venda ou reforma da casa própria. Tudo certo na vida a dois. C. 675 M. 9214

Aquário - Procure a rotina no trabalho e vida pessoal. O diálogo será importante com todos a sua volta. Cuidado com gastos excessivos. Deixe o diálogo tomar conta da sua relação. Dê mais atenção à saúde. C. 748 M. 2963

Peixes – Não deixe nada pendente no trabalho. Assinatura de documentos, mudanças e novos projetos devem ser analisados. Troque idéias com o par afetivo e família. Faça um balanço nas finanças. C. 453 M. 8709