Gabigol briga com Rafaella e é barrado em festa de Neymar

Parece que o namoro entre Rafaella e Gabriel Barbosa está abalado. Segundo a colunista Fábia Oliveira, os dois alugaram uma casa em Barra Grande (BA) para passarem o Ano-Novo juntos. Porém, acabaram brigando e Gabigol precisou ir para outro local. A moça ficou no imóvel ao lado das amigas.

Neymar, que também estava em Barra Grande, criou uma área vip na festa de Réveillon para curtir com os amigos e familiares. Gabigol, ao chegar no local, acabou sendo barrado e curtiu a virada do ano fora do espaço reservado.

Porém, o atleta do Flamengo não quis que a festa acabasse. Ele saiu da Bahia e foi para o show de Anitta, em Jurerê Internacional, na quinta-feira (02) . De acordo com Fábia Oliveira, ele ficou na área do backstage e não estava acompanhado de Rafaella.



Já do lado de Neymar, segundo apurações de Fábia, todas as garotas que estavam na casa alugada pelo craque eram “pagas”. Elas receberam hospedagem, passagem aérea e cortesia para as festas. Tudo isso por conta da produção do jogador. Além disso, as moças passavam por uma revista antes de entrar na mansão, já que celulares são proibidos no local. As garotas entravam na residência alugada por Neymar.



Via, Metrópoles.