Policiais arriscam a vida para resgatar idosa que dormia em casa tomada pelo fogo

Defender a população com a própria vida, se preciso for. Esta frase que faz parte do juramento de um policial militar foi colocada em prática por dois soldados da 4° Companhia do 13° Batalhão de Polícia Militar, em Curitiba, na madrugada do dia 1º de janeiro, na virada do ano. O soldado Antônio e o soldado Nogueira conseguiram resgatar uma idosa de 70 anos em meio as chamas que tomaram conta da casa em que ela dormia. A moradora foi salva graças a ação heroica dos policiais que sofreram queimaduras nos braços, mas passam bem.

Os policiais estavam em patrulhamento pelo bairro Xaxim quando, por volta das 5 horas, avistaram uma grande fumaça saindo de uma residência. Vizinhos informaram que uma mulher estaria sozinha na casa. Rapidamente, os dois soldados entraram na casa para resgatá-la, mesmo com o fogo alto.

“Quando chegamos, a casa estava tomada pelo fogo, mas arrebentamos a porta e conseguimos resgatar uma idosa que estava no quarto. Ela estava em choque, sem entender o que estava acontecendo porque estava dormindo na hora do que o incêndio começou. O calor era insuportável, mas conseguimos retirá-la sã e salva”, contou o soldado Antonio.



O soldado contou ainda que, na tentativa de salvar a moradora, ele e o colega sofreram queimaduras. “Enquanto tentávamos retirá-la, alguns escombros caíram sobre a gente. Tivemos os braços queimados, mas já está tudo bem. O importante era cumprir o nosso juramento de salvar vidas”, completou.

A idosa contou que estava sozinha na casa porque a filha e o sogro estavam na praia. Ela não sofreu ferimentos.

Os bombeiros controlaram o fogo, mas a casa ficou praticamente destruída. Não se sabe ainda as causas.

Por, Banda B.