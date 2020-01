Marinha alerta para possibilidade de ressaca, com ondas de até 2,5 metros no litoral do Paraná

A Marinha do Brasil alerta para possibilidade de ressaca no litoral do Paraná, com ondas que podem chegar até 2,5 metros de altura. O aviso vale entre a tarde desta sexta-feira (3) e a noite de sábado (4).

Segundo a Marinha, as condições estão favoráveis para a ressaca na faixa litorânea que vai de Laguna (SC) a Paranaguá, no litoral paranaense.

O aviso de mau tempo foi divulgado pela Capitania dos Portos do Paraná na quarta-feira (2), após ser emitido pela Marinha do Brasil.

Ainda nesta semana, a Marinha já havia emitido outro aviso de mau tempo para o litoral do estado, com a previsão de ventos passando de 70 Km/h.