Cíntia Dicker compartilha foto de beijo em Pedro Scooby e comemora: ''Melhor ano novo da vida''

A modelo Cíntia Dicker usou sua conta do Instagram para compartilhar uma foto beijando Pedro Scooby. A modelo, comemorou a passagem para 2020 com uma foto cheia de amor entre ela e o companheiro.

O casal passou a virada junto, em Carneiros, Pernambuco, e Cíntia declarou na legenda da postagem no Instagram: “Melhor Réveillon da vida!”. Ela compartilhou fotos com os amigos e também um clique registrando um beijão no surfista.

Cíntia e Pedro começaram a aparecer juntos publicamente em setembro, no Rock in Rio. Sem colocar rótulos no relacionamento, eles seguem juntos desde então.

Via, Metrópoles.