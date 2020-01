Bailarina Ohana Lefundes se declara à Anitta com foto

A bailarina Ohana Lefundes foi às redes sociais para falar da importância da cantora Anitta para a vida dela. A dançarina postou uma foto no Instagram, nessa quinta-feira (02/01/2020), onde as duas aparecem juntinhas no palco.

“Juguetito @anitta. Aproveitando pra te agradecer por ter me dado, outra vez, a oportunidade de virar o ano do jeito que eu mais amo. Obrigada por TUDO, você mudou a minha vida! Gratidão”, escreveu Ohana na legenda da foto.

Os seguidores dela aproveitaram os comentários para shippar “o casal”. “Aí meu ohanitta”, brincou uma fã. “Vocês duas fazem o show virar um espetáculo. Amo as duas juntas”, elogiou outra.

“A gente se curte há anos. Não estou tendo um relacionamento. A gente não é presa a nada”, já contou Anitta sobre seu envolvimento com Ohana em entrevista ao TV Fama.

Via, Metrópoles.