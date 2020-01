Unidade do Nota Paraná atende moradores e veranistas do Litoral

Pelo quarto ano consecutivo, a van do Programa Nota Paraná, da Secretaria da Fazenda, está no Litoral para receber os moradores e veranistas que tiverem interesse em fazer o cadastro, obter o cartão do programa, receber orientações e, também, para trazer novidades aos cidadãos. Os serviços e o atendimento são gratuitos e têm início às 14 horas desta quinta-feira (02/01), na Praia Central de Guaratuba. A ação será até o dia 06 de fevereiro.

“Dependendo da programação, também estaremos no calçadão da praia de Caiobá, em Matinhos, porque queremos apresentar o programa e esclarecer dúvidas”, explicou o coordenador do Nota Paraná no Litoral, Denilson Cesar Silva. Também serão feitas trocas do e-mail de cadastro, para quem precisar, já que não é possível ser feito pelo aplicativo.

Com este trabalho, a van percorre diversas localidades e, segundo o coordenador, já foram atendidos mais de 100 mil paranaenses. Somente na última temporada, cerca de 4 mil pessoas buscaram o atendimento, mas a ideia é que o número seja ampliado. “No verão passado, estivemos aqui somente nos fins de semana e fomos muito procurados. Por isso, nesta temporada, os atendimentos ocorrerão também em dias da semana”.

A van chega ao Litoral com o objetivo de conscientizar o cidadão quanto à importância de exigir a nota fiscal em todas as compras. “As pessoas costumam se lembrar de pedir a nota fiscal somente em valores maiores, mas ela é sempre necessária, tanto para a participação dos consumidores nos sorteios que são realizados no Programa quanto para a arrecadação fiscal do Estado”, explicou.

Para ele, há quatro principais vantagens em solicitar o CPF na Nota. “O cidadão ajuda a combater a concorrência desleal o comércio, a sonegação de impostos e, ainda, reduzir a carga tributária, além de concorrer a prêmios de R$ 50 mil, R$ 20 mil e R$ 30 mil”, disse o coordenador do Programa. Hoje, a cada R$ 50,00 gastos, o consumidor tem direito a concorrer aos prêmios com um bilhete, mas as regras vão mudar em 2020.

NOVIDADES - A partir de março de 2020, a cada R$ 200 em compras, o consumidor terá direito a um bilhete. “Com menos números concorrendo, há mais chances de ganhar, mas é preciso acumular, então, toda nota ajuda”, disse Silva. Além disso, os valores serão ainda mais atrativos. Mensalmente, haverá sorteio de um prêmio de R$ 1 milhão, dois de R$ 200 mil; 100 de R$ 10 mil e ainda 40 mil prêmios de R$ 10,00.

Outra mudança é com relação aos participantes. Hoje, entidades e pessoas físicas participam juntas do mesmo sorteio. “A partir de março, serão sorteios diferentes, justamente para dar mais chances aos consumidores e incentivar que eles peçam ainda mais notas fiscais, além de tornar o programa ainda mais atrativo”, destacou o coordenador. Mas é importante lembrar que as compras que concorrerão em março de 2020 foram feitas ainda em novembro de 2019.

APLICATIVO - O aplicativo do Nota Paraná possibilita acompanhar as notas fiscais emitidas no CPF cadastrado, assim como o saldo e o extrato da conta. Ainda é possível efetuar resgates para conta bancária ou poupança e transferir o crédito para o pagamento do IPVA. Reclamações, denúncias com geolocalização e consulta de bilhetes e de prêmios recebidos também podem ser feitos pelo programa, que está disponível para as plataformas iOS (na AppStore) e Android (no Google Play), gratuitamente.