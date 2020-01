Madonna cancela show de turnê por conta de dor “indescritível”

Aos 61 anos, Madonna cancelou o último show da turnê Madame X, nos Estados Unidos, por conta das dores de uma lesão. A popstar postou um desabafo no Instagram, onde explicou os seus motivos para desistir da apresentação.

“Eu tenho que aceitar que não há vergonha em ser humano e ter que apertar o botão de pausa”, escreveu Madonna. Em seguida, ela revelou um momento triste e de tensão durante um show.

“Enquanto eu subia as escafas para cantar Batuka, no sábado à noite, em Miami, eu chorava por conta das dores de minhas lesões. Isso foi indescritível nos últimos dias”, falou Madonna. “A cada música que cantava, eu rezava para conseguir chegar à próxima e terminar o show. Minhas orações foram atendidas. Eu me considero uma guerreira”, completou a diva.

A cantora chegou a cancelar algumas apresentações no começo do mês, mas retornou aos palcos. No entanto, a dor, classificada por ela como indescritível, não a permitiu continuar para o último espetáculo. Segundo Madonna, a pausa é necessária para evitar uma lesão irreparável.

“Desta vez, tenho que ouvir meu corpo e aceitar que minha dor é um aviso”, concluiu.



Via, Metrópoles.