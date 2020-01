Comunicação da Assembleia: interatividade e mais próxima da população

Estar mais próximo da população foi a estratégia da Diretoria de Comunicação da Assembleia Legislativa do Paraná durante este ano. Novo portal, mais seguidores das redes sociais, acesso à informação, transparência e melhor qualidade da TV Assembleia foram as principais ações em 2019.

O antigo site da Assembleia Legislativa hoje é um portal de informações que facilita para que os paranaenses saibam mais sobre os temas discutidos dentro da casa e também sobre os trabalhos dos deputados estaduais.

O novo portal, um dos mais modernos do Brasil, pode ser acessado de computadores, notebooks, celulares e tablets. O usuário lê as matérias, visualiza as fotos e faz pesquisa legislativa de projetos e leis estaduais na primeira tela, com apenas um clique. Também assiste às sessões plenárias, sessões solenes e audiências públicas pelo portal e pelas redes sociais.

“Ficou muito mais fácil para o cidadão acompanhar, até pelo celular, o trabalho dos deputados e fiscalizar onde é aplicado o dinheiro público”, disse o presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano (PSDB).

Ao entrar no site, o usuário acompanha as transmissões ao vivo das sessões plenárias, sessões solenes e audiências públicas. A busca pelos perfis dos deputados também foi otimizada, com os nomes, as fotos e a seleção apresentados alfabeticamente.

Nesse espaço, o cidadão pode acompanhar vídeos de pronunciamentos feitos pelos deputados durante as sessões plenárias, bem como ter acesso às fotos, às leis criadas pelo parlamentar, além de ter acesso às notícias das atividades produzidas diariamente pela Diretoria de Comunicação da Assembleia.

“A Assembleia assume o protagonismo no aprimoramento da administração pública ao implantar total transparência, uma comunicação inovadora e um rigoroso controle de gastos. O novo Portal chega para complementar esse trabalho”, disse o primeiro secretário Romanelli.

Redes Sociais – As redes sociais da Assembleia mais que dobraram de seguidores, comparado a dezembro de 2018. O Facebook que atingia 15 mil pessoas alcança agora 40 mil seguidores, tendo acesso ao vivo das sessões plenárias e das reuniões da CCJ. Pelo Facebook, os usuários tiram dúvidas e pedem informações em um canal direto de comunicação.

Também cresceu significativamente o número de seguidores do Instagram, passando de 4,6 mil seguidores para 15 mil seguidores, em um ano. Atualmente, os stories chegam a atingir 1,5 mil visualizações, com vídeos curtos dos bastidores da Assembleia, visitas nos gabinetes e entrevistas exclusivas.

O Twitter já conta com mais de 9,2 mil seguidores e nove mil twittes. O Flickr tem mais de 185 mil fotos registradas de tudo que acontece no dia a dia dos parlamentares. O YouTube, que marca toda a movimentação da atividade parlamentar através da produção da TV Assembleia, tem mais de 733 mil visualizações.

TV Assembleia - Desde julho, a TV Assembleia passou a transmitir toda sua grade de programação e a gerar conteúdo em alta definição (HD).

O processo de modernização promoveu mudanças profundas no parque tecnológico da TV Assembleia. Foram adquiridas novas câmeras digitais, tripés, microfones, controle mestre, exibidores, ilhas e softwares de edição. Além disso, a emissora agora passa a contar com novos equipamentos de monitoração de sinais de áudio e vídeo, monitores multiview, cabos de fibra ótica e um moderno sistema de armazenamento de arquivos de áudio e vídeo.

No plenário da Casa, Plenarinho e no Auditório Legislativo, sala onde acontecem as reuniões da Comissão de Constituição e Justiça, foram instaladas câmeras robótica que melhoraram a qualidade das transmissões ao vivo.