Atriz que participou de Capitão América é acusada de matar a mãe nos EUA

A atriz e cineasta Mollie Fitzgerald, de 38 anos, que participou de Capitão América: O Primeiro Vingador (2011), foi acusada de matar a própria mãe em uma história ainda nebulosa que aconteceu em Kansas City, nos Estados Unidos. De acordo com vários veículos locais, ela foi presa ontem em Olathe, que fica no condado de Johnson, no Kansas. Segundo o site USA Today, Mollie teria esfaqueado Patricia Fitzgerald dentro da casa da família, que fica no subúrbio de Kansas City. Após ser detida, ela foi acusada pela delegacia local de assassinato de segundo grau, e mantida encarcerada sob fiança de US$ 500 mil (cerca de R$ 2 milhões).

Não houve informações de que algum advogado contratado por ela pudesse falar em seu nome, apesar dos pedidos da imprensa local. Um porta-voz da polícia de Olathe foi contatado para falar sobre o assunto, mas não atendeu as ligações.



Mollie, que teve um pequeno papel em Capitão América: O Primeiro Vingador, tem trabalhado mais como produtora e diretora nos últimos anos, segundo mostra a seu perfil no IMDB. Ela tem se dedicado a filmes de baixo orçamento, como o curta The Creeps, de 2017, que produziu e dirigiu.