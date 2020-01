UEPG divulga datas e conteúdos de vestibulares e PSS

A Coordenadoria de Processos de Seleção (CPS) da Universidade Estadual de Ponta Grossa divulgou hoje (02) as informações preliminares sobre os vestibulares e PSS de 2020. As datas das provas, períodos de inscrição, obras literárias, gêneros textuais e conteúdos programáticos já estão disponíveis para os vestibulandos.

Como conta o coordenador da CPS, Edson Luis Marchinski, a divulgação antecipada, no primeiro dia útil do ano, tem o objetivo de facilitar a preparação de colégios e de alunos. “Por meio da divulgação antecipada, como ocorreu nos últimos anos, a UEPG disponibiliza informações para que os colégios e cursinhos possam se programar com datas e também com montagem de apostilas”, complementa.

Uma importante alteração para o ano de 2020 diz respeito aos períodos de inscrição para o Processo Seletivo Seriado (PSS): haverá dois períodos, em março e agosto. Os documentos publicados orientam ainda sobre os prazos de inscrição dos vestibulares EAD, de Inverno e de Verão.

Os candidatos devem se atentar aos gêneros de produção textual que serão explorados nas redações dos processos seletivos: carta aberta, resumo e texto dissertativo argumentativo. O coordenador da CPS destaca que esta é uma das principais mudanças para 2020. No PSS I, os gêneros são carta pessoal, narrativas (de aventura, enigma, ficção científica, de humor, terror, fantásticas, míticas) e relato de experiência(s) vivida(s); e no PSS II, cartas (do leitor, reclamação, solicitação), resumo e texto dissertativo argumentativo.

Os livros que serão trabalhados nas questões de Literatura Brasileira dos Vestibulares e PSS III são “Vidas Secas”, de Graciliano Ramos; “Obra Completa”, de Murilo Rubião; “Vestido de Noiva”, de Nelson Rodrigues; “Toda Poesia”, de Paulo Leminski; e “Quarto de Despejo: diário de uma favelada”, de Carolina Maria de Jesus. Na primeira etapa do PSS, os livros são “Auto de São Lourenço”, do Padre José de Anchieta; e “Sonetos e Outros Poemas”, de Manuel Maria Barbosa du Bocage; e na segunda etapa do PSS, “Melhores Poemas”, de Castro Alves; e “O Cortiço”, de Aluísio Azevedo.