Jornal francês detona barriga de Neymar na folga

Neymar não ganha folga das críticas nem mesmo no final do ano. Principalmente na França. O jornal Le Parisien não perdoou o novo vídeo que surgiu do brasileiro nas redes sociais, em que ele aparece sem camisa se divertindo com o surfista Gabriel Medina, e detonou a forma física do jogador.

“Sem camisa, Neymar revela uma ‘pança’ que não corresponde a um atleta de alto nível”, diz o texto publicado pelo jornalista Dominique Sévérac.

A matéria ainda traz outro vídeo, com Neymar derrubando um amigo durante um jogo de futebol de sabão. E também uma foto do jogador em um barco. Depois, lembra das lesões e critica o estilo de vida do brasileiro.