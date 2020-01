Passageira a caminho do Nordeste com filha passa mal na imigração em Cumbica e morre em hospital

Uma passageira teve um mal súbito no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na manhã desta quarta-feira (1º), não resistiu e morreu no hospital, segundo a concessionária GRU Airport. Ela estava a caminho do nordeste com a filha, portadora da síndrome de Down.

A mulher de aproximadamente 40 anos desembarcou de um voo da Delta Airlines proveniente de Nova Iorque, nos Estados Unidos. Ela chegou ao Brasil acompanhada da filha, de aproximadamente 19 anos.

O destino delas era o nordeste em uma conexão com a companhia aérea Gol, mas a passageira sentiu-se mal às 8h30, quando passava pela imigração de Cumbica.

Quatro minutos depois, de acordo com a GRU Airport, a equipe médica do Terminal 2 chegou e tentou a reanimação da passageira. Sem sucesso, a ambulância foi acionada e, às 8h45, a mulher foi encaminhada para o Hospital Geral de Guarulhos.

De acordo com a concessionária que administra o aeroporto, a passageira morreu às 9h25.

A reportagem tentou contato com a companhia Delta Airlines para mais informações sobre a passageira, mas não conseguiu.

As delegacias da Polícia Federal e da Polícia Civil do Aeroporto de Guarulhos não registraram nada sobre o caso, nem o 3º Distrito Policial de Guarulhos, que atende a região de Cumbica.