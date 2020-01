Seis pessoas ficam gravemente feridas após motorista perder controle da direção e capotar carro no Paraná 

Seis pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente após o motorista do veículo perder o controle da direção e capotar o carro na BR-153, em Irati, na região central do Paraná, nesta quarta-feira (1º), segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com a polícia, as seis pessoas estavam dentro do mesmo carro e voltavam de uma festa de reveillon. Latas de cerveja foram encontradas dentro do veículo, de acordo com a PRF.

A polícia informou ainda que entre as vítimas estavam três mulheres e três homens. Segundo as informações preliminares levantadas, o veículo estava em alta velocidade.

O motorista não fez o teste do bafômetro, segundo a polícia, pois estava gravemente ferido.

Todas as vítimas foram levadas para o Hospital Santa Casa de Irati, conforme a PRF.