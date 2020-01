Gêmeos nascem em anos diferentes em hospital do Rio de Janeiro

Um casal de irmãos gêmeos nasceu em anos diferentes no Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, em Acari, zona norte do Rio de Janeiro. Com a diferença de três minutos entre o parto de Gabriele e Rian, os bebês se tornaram o último nascimento de 2019 e o primeiro de 2020 na cidade, respectivamente.

A mãe da dupla, Jozeni Silva de Lima, de 40 anos, chegou ao hospital às 23h10 já em trabalho de parto. A paciente foi conduzida para o centro cirúrgico imediatamente, onde ocorreu a cesariana de Gabriele e Rian, que nasceram com 35 semanas de gestação.

Por conta do parto prematuro, os bebês ficarão em observação no hospital por alguns dias. Gabriele nasceu com 2,460 kg e 47 cm, enquanto Rian pesa 2,860 kg e mede 49 cm.



Em nota, a SMS (Secretaria Municipal de Saúde) destacou que o caso atípico movimentou o hospital e “foi motivo de festa também entre a equipe” da unidade de saúde.

A chegada de Gabriele e Rian reforça a família da mamãe Jozeni e do papai Rodrigo Faustino da Silva, que já conta com dois filhos. O casal, que mora em Bangu, certamente nunca esquecerá o Réveillon de 2020.