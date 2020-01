Com passagem de frente fria, ventos no litoral do Paraná podem chegar a 74 km/h

A passagem de uma frente fria pode causar ventos de até 74 km/h no litoral do Paraná entre a noite desta quarta-feira (1º) e a noite de quinta (2), de acordo com a Marinha do Brasil.

O aviso de mau tempo foi divulgado pela Capitania dos Portos do Paraná nesta manhã, após ter sido emitido pela Marinha do Brasil na terça-feira (31).

Conforme o aviso, os ventos fortes devem atingir a faixa litorânea entre os estados de Santa Catarina – ao norte de Laguna (SC) – e São Paulo, ao sul de Cananéia (SP).

A orientação da Marinha do Brasil é para quem for navegar ficar atento ao aviso de mau tempo.

Previsão do tempo

De acordo com a Somar Meteorologia, em Curitiba e no litoral haverá pancadas de chuva nesta terça-feira. Já na região oeste do estado, a chuva deve ser mais intensa.

As temperaturas continuam altas, conforme o Somar, beirando os 30ºC. Na hora da chuva, deve refrescar um pouco. Mas a previsão é de que esfrie mais a partir de sexta-feira (3).