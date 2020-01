Festa 'fake' de réveillon decepciona em Curitiba; responsáveis irão responder criminalmente

Mais de 20 mil pessoas estiveram no Parque Barigui para virada do ano, no dia (31). Porém a grande maioria das pessoas que estiveram lá, acabaram saindo decepcionadas pela falta de queima de fogos e também pelas brigas e sujeiras deixadas no Parque.

A prefeitura de Curitiba se manifestou dizendo que não foi criado nenhum evento oficial no Parque Barigui, e nem poderia ser criado, por conta dos animais silvestres e da área de preservação.

Também serão responsabilizados criminalmente as páginas que divulgaram o evento no facebook, que criaram expectativas para o público e pela falta de autorização da Prefeitura de Curitiba e da Policia Militar do Paraná.





Com informações XV Curitiba.