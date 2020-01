Virada em Copacabana reúne 2,9 milhões de pessoas, diz Riotur

A tradicional festa da virada de ano na Praia de Copacabana, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, atraiu 2,9 milhões de pessoas, segundo a empresa municipal de turismo (Riotur). Cariocas e turistas aproveitaram a festa para assistir a shows e à queima de fogos que durou 14 minutos.

Nos quatro palcos montados na areia da praia, artistas como DJ Marlboro, Diogo Nogueira e Ferrugem, além da bateria da Estação Primeira de Mangueira.

No palco principal, em frente ao hotel Copacabana Palace, com o tema Amor a Cada Vista, o cenário fazia referência à beleza natural e arquitetônica da cidade do Rio de Janeiro, com sua diversidade de paisagens.

Limpeza

De acordo com a empresa de limpeza urbana Comlurb, durante a festa, das 20h de ontem até as 5h da manhã, foram recolhidas 46 toneladas de lixo.

O trabalho de limpeza mais pesado começou às 6h e deve ser concluído ainda na manhã de hoje. A estimativa é que sejam retiradas 400 toneladas de lixo apenas em Copacabana, mais do que as 385 toneladas do ano passado.

“A limpeza da areia demora um pouquinho mais. A gente tem a previsão de liberação das pistas, na Avenida Atlântica, que foram interditadas para a festa, até as 10h. Já a previsão para a areia é de 11h, 11h30, porque tem muito banhista”, disse o assessor da Comlurb Renato Rodrigues.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, até as 4h de hoje, 612 pessoas foram atendidas nos postos de saúde montados na orla. Cinquenta e seis pessoas foram removidas para hospitais. A maior parte dos atendimentos foi devido à intoxicação por álcool e comida, lesões provocadas por agressões, entorses e cortes por objetos de vidro.