Três jovens se afogam e são resgatados do mar em Guaratuba

Três jovens que se afogaram na praia central de Guaratuba, no litoral do Paraná, foram resgatados por guarda-vidas na manhã desta terça-feira (31), de acordo com o Corpo de Bombeiros. Uma mulher, de 22 anos, foi levada de helicóptero para o Hospital Regional de Paranaguá, também no litoral.

"Um caso moderado, que ainda inspira cuidados, porém sem risco de morte", explicou o Comandante do Corpo de Bombeiros de Guaratuba, que participou do resgate, capitão Ícaro Gabriel Greinert.

Conforme o hospital, ela está consciente e passaria por exames na tarde desta terça. Outros dois homens, de 22 e 26 anos, foram atendidos na areia e liberados.

Segundo os bombeiros, as vítimas são de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba.



Por,G1