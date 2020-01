Atacante Rodrigão, ex-Coritiba, é anunciado como reforço do Ceará

Um dos principais jogadores do Coritiba neste ano, o atacante Rodrigão vai defender as cores do Ceará em 2020. O centroavante, que ainda pertence ao Santos, foi emprestado ao Vozão. O anúncio aconteceu na noite desta segunda-feira (30). Assim, o jogador vai enfrentar o Coxa no ano que vem na disputa do Campeonato Brasileiro.

Mas apesar de ter se destacado pelo Coritiba, Rodrigão encerrou sua passagem pelo Coritiba de forma polêmica. Sob o comando do técnico Jorginho, o camisa 9 acabou perdendo espaço, sobretudo pela sua queda de rendimento. Em um dos últimos jogos do Coxa pela Série B, ao ser informado que seria reserva para Igor Jesus, o jogador acabou se desentendendo com o treinador, foi afastado e não vestiu mais a camisa alviverde.

Mas apesar de ter terminado o ano dessa forma, o atacante Rodrigão viveu uma temporada regular no Coritiba. Iniciou o ano muito bem. Já no Campeonato Paranaense, chegou a ter média de um gol por jogo. A boa fase seguiu na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O camisa 9 fez gols importantes e teve papel importante na campanha do Coxa para conquistar o acesso à primeira divisão.

Além do Coritiba e do Santos, Rodrigão também tem passagens por Boa Esporte, Campinense, Bahia e Avaí. Em toda a sua trajetória, teve poucas chances de disputar a primeira divisão como vai ser agora vestindo as cores do Ceará.

