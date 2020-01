Homem é detido pela PRF após abusar de mulher dento de ônibus no Paraná

Um homem de 56 anos foi preso, na noite desta segunda-feira, por importunação sexual em um ônibus. Ele estava em um ônibus que saiu de Curitiba e seguia para o Oeste do Paraná, quando o motorista parou no posto da Polícia Rodoviária Federal no município de Irati, na região dos Campos Gerais. O homem acusado, residente em Curitiba, e foi preso em flagrante na delegacia.

Vítima e testemunha relataram à PRF que o acusado embarcou em Curitiba e, durante da viagem (menos de um terço do percurso), passou a mudar de assentos, até que sentou-se na poltrona vazia ao lado de uma mulher de 32 anos, passando a importuná-la com passadas de mão. Nervosa e constrangida, a mulher dirigiu-se à cabine do motorista, que parou o ônibus no posto da PRF localizado na BR-277.

Acusado, vítima e testemunha foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Irati, onde o Delegado de Plantão lavrou a Prisão em Flagrante do acusado, segundo os termos da Lei de 2018 sobre importunação sexual.

(A Rede)