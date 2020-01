Carro é saqueado após morte de motorista em acidente na BR-116

Um motorista de um Fusca, de 24 anos, morreu em uma tragédia no KM-18 da BR-116, em Colombo, região metropolitana de Curitiba, por volta das 4h desta terça-feira (31). Detalhe que muitos curiosos não se importaram com a vítima morta e preferiram saquear peças do carro, ao invés de chamar pelo socorro.

O agente Silva Ferreira, da Polícia Rodoviária Federal, lamentou a atitude. “Muitos usuários saquearam as peças do veículo. Depois, uma moradora da região viu o carro abandonado e percebeu que havia o corpo, acionando os órgãos competentes”, explicou.

Silva Ferreira comentou como teria acontecido o acidente. “A princípio, pode ter sido um excesso de velocidade e o carro girou. Ele bateu contra a placa de sinalização, a porta abriu e acabou ejetado. O cinto é mais antigo, de duas pontas e está travado, então não dá para ter certeza se estava com ou sem o equipamento de segurança”, afirmou.

O corpo do jovem, sem identificação oficial, foi recolhido ao Instituto Médico Legal de Curitiba (IML).

(Via Banda B)