Dois homens e uma mulher da mesma família, todos moradores de Curitiba, estavam no rio Nhundiaquara, em um local conhecido como curva do Tombo d’Água, no município de Morretes, no Litoral do Paraná, quando começaram a se afogar, no começo da tarde desta segunda-feira (30).

As três vítimas foram resgatadas por um pedreiro e seu filho, que trabalhavam em uma chácara, na Estrada da Graciosa, quando ouviram gritos de socorro.

(Via Banda B)