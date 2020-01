Gloria Pires pede fogos de artifício sem barulho em prol dos pets

A atriz Gloria Pires fez um pedido, por meio do Twitter, para que as autoridades passem a usar fogos de artifício sem barulhos para não assustarem os animais de estimação. No desabafo, Gloria lembra que os bichos podem ter crises de falta de ar e estresse ao ouvir o estrondo dos fogos.

“Nossos bichinhos e pessoas com hipersensibilidade auditiva sofrem muito com os barulhos dos fogos de artifício, podendo ter sintomas de estresse, falta de ar, entre outras crises. E existem fogos silenciosos disponíveis! Por que não planejarmos uma noite feliz para todos e todas?”, escreveu Gloria.

Além disso, no vídeo, a atriz diz: “Salve, glorioses, estava aqui pensando que as festas estão chegando e, junto com esse momento maravilhoso, vem a queima de fogos. Será que conseguimos fazer um movimento legal para que as pessoas que utilizam os fogos de artifício se preocupem em buscar fogos sem barulho? Para que nossos bichinhos tenham uma noite feliz”.



Nossos bichinhos e pessoas com hipersensibilidade auditiva sofrem muito com os barulhos dos fogos de artifício, podendo ter sintomas de estresse, falta de ar, entre outras crises. E existem fogos silenciosos disponíveis! Por que não planejarmos uma noite feliz para todos e todas? pic.twitter.com/5C7vrHU8Uf

— Gloria Pires (@gloriapires) December 30, 2019

Nos comentários, os seguidores elogiaram a atitude da atriz. “Excelente comentário e posição social, Glória. se procurarmos, certamente encontraremos maneiras de nos divertir sem ofender ao próximo e nossos bichinhos de estimação”, disse uma pessoa. “E desde quando os humanos tem sensibilidade… não estão nem aí para os bichinhos, só viajo depois das festas tenho cachorros e gatos em casa”, explicou outro fã.



Via, Metrópoles.